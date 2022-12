Bruce Willis revisou testamento dias antes de diagnóstico de afasia, diz site; veja como ficou

Bruce Willis revisou seu testamento dias antes de ser diagnosticado com afasia, transtorno de linguagem ocasionado por lesão cerebral, segundo fontes do portal norte-americano Radar Online.

Em abril de 2022, a família do ator revelou que ele sofria com a doença e, por isso, faria uma pausa na carreira. De acordo com o Radar, Willis resolveu revisar a divisão de seus bens quando percebeu que sua saúde estava piorando.

O veículo afirma que o artista tem uma fortuna de U$ 250 milhões, que será dividida entre familiares. As três filhas que Willis teve com a atriz Demi Moore, contudo, receberão uma quantia bem menor que o restante.

Fontes dizem Rumer, de 34 anos, Scout, de 31, e Tallulah, de 28, receberão “apenas” U$ 1 milhão cada, já que o astro de Duro de Matar acredita que elas já estão bem cuidadas e sempre terão o suporte da mãe.

Bruce Willis com as filhas Rumer Glenn Willis, Tallulah Belle Willis e Scout LaRue Willis na première do filme 'Doze Homens e Outro Segredo' em dezembro de 2004. Foto: REUTERS/Fred Prouse

A maior parte do dinheiro deve ir para a atual de esposa de Willis, Emma, e para suas filhas pequenas - Mabel, de 10 anos, e Evelyn, de 8.

“Bruce queria garantir que sua família mais nova fosse cuidada”, disse uma das fontes do Radar. “Ele acredita que Rumer, Scout e Tallulah obtiveram o melhor do que ele tem a oferecer financeiramente ao longo de suas vidas”.

Todas as três filhas do ex-casal de Hollywood seguiram o ramo artístico. Rumer e Tallulah já tiveram trabalhos no cinema, enquanto Scout investe na carreira musical e lançou seu primeiro disco em junho.