Bianca Biancardi, irmã da influenciadora Bruna Biancardi, usou seu perfil no Instagram para falar sobre mudanças de atitude e de comportamento dos membros de sua família após terem sido vítimas de um assalto recentemente. Ela tocou no tema após um fã perguntar: “Mudaram algo depois do assalto? Como estão lidando?”

Bianca e Bruna Biancardi, irmãs, com a bebê Mavie Foto: Instagram/@bibiancardi

“Bastante coisa. [Agora temos] seguranças fixos na casa, seguranças com a gente para todo canto. Pode ser uma ida ao mercado ao lado, vamos acompanhados. Alarmes em todas as portas e janelas da casa, sensor de movimento, câmeras por todo canto, e gerador - porque a gente já tinha câmera, mas não tinha luz no dia”, continuou.

Biancardi também falou sobre a questão do uso das redes sociais: “Fora vários e vários cuidados, com quem trabalha aqui, com quem a gente convive, o que a gente fala para as pessoas, com o que a gente posta. A gente posta muito pouco do que a gente faz no dia a dia, justamente porque deu medo, mesmo, e dá medo. E não mostrar o que a gente tem, o que a gente faz.”

“A gente não tem mais nada, de valor, mas tomar esses cuidados. Ganhou uma joia de alguém? Não posta. Comprou uma bolsa? Não posta. Porque tem gente ruim de olho”, concluiu.

Relembre o assalto à casa da família de Bruna Biancardi

Os suspeitos de invadirem a casa da influenciadora Bruna Biancardi roubaram um valor estimado de R$ 500 mil e R$ 600 mil em joias e objetos de valor, segundo revelado pela delegada Mônica Gamboa ao Estadão em entrevista na Delegacia de Cotia, em São Paulo.

O crime aconteceu na última madrugada e durou cerca de 25 minutos. A influenciadora e a filha não estavam presentes no local, mas os pais dela, que estavam na casa, foram feitos de reféns pelos criminosos. Os dois já estão bem, conforme revelado por Bruna no Instagram.

Homens invadiram a casa de Bruna Biancardi armados e fizeram os pais da influenciadora reféns. Eles perguntaram onde Bruna e Mavie estavam, mas a polícia descartou a possibilidade de tentativa de sequestro, já que os criminosos pediram por joias e dinheiro.

A mãe de Bruna mostrou que o cofre da casa estava vazio. “Um deles questionou: ‘como assim a sogra do Neymar não tem dinheiro em casa?’. E ela falou: ‘é como você falou, sou apenas a sogra. Não sou ele, não tenho dinheiro aqui’”, explicou Mônica.

Em seguida, pediram para que a mãe de Bruna os levasse para onde estavam as joias da bebê e outros objetos de valor. Além das joias, eles levaram cinco relógios, as alianças dos pais de Bruna, três bolsas de marca de luxo.