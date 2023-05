Bruna Biancardi celebra 1º Dia das Mães e mostra presente de Neymar: ‘Meu maior sonho’

Bruna Biancardi, influenciadora digital e namorada de Neymar, usou as redes sociais para celebrar o seu primeiro Dia das Mães. Em abril, ela e o jogador anunciaram que estão à espera do primeiro filho.

No domingo, 14, Bruna publicou uma foto mostrando a barriga de grávida já começando a aparecer. “O meu primeiro Dia das Mães. Obrigada papai do céu por estar me permitindo viver esse sonho, todos os dias”, escreveu.

“Saber que aqui dentro tem um coraçãozinho batendo e uma vida sendo gerada é tão especial. O meu maior sonho. Aproveitando cada fase, cada mudança no meu corpo e ansiosa pra te conhecer filho(a). Feliz dia pra todas as mamães que me acompanham por aqui”, completou ela.

Nos stories, a influenciadora ainda mostrou que recebeu um presente especial de Dia das Mães de Neymar. Ela ganhou um arranjo de flores e uma cartinha com a mensagem: “Para a mamãe mais linda do mundo”.

Além disso, o jogador enviou uma cesta de café da manhã para a namorada. “Papai de longe se fez presente”, escreveu Bruna nos stories.

Bruna Biancardi mostrou os presentes de Neymar nos stories do Instagram. Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@brunabiancardi

Bruna e Neymar anunciaram em 18 de abril que estão à espera do primeiro filho do casal. O jogador já é pai de Davi, de 11 anos, fruto da relação com a influenciadora Carol Dantas.