Bruna Biancardi e Neymar: convidados famosos, discrição familiar e mais detalhes do chá revelação

Bruna Biancardi e Neymar anunciaram que estão esperando uma menina. O chá revelação, que aconteceu no sábado, 25, na mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, teve a presença do jogador da NBA e amigo do brasileiro, Jimmy Butler, trilha sonora da banda Mar Aberto, o casal Ludmilla e Brunna Gonçalves e a namorada do pai do atleta do PSG, Mariane Bernardi.

Bianca Biancardi, irmã da influencer, Carol Dantas, mãe do primeiro filho do jogador, o Davi Lucca, Rafaella Santos e Nadine, irmã e mãe do atacante também estiveram presentes, mas foram discretas e não compartilharam muitos detalhes da festa.

Bruna Biancardi e Neymar: convidados famosos, descrição familiar e mais detalhes do chá revelação Foto: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

Além do casal, os convidados também estavam vestidos de branco ou cores neutras.

Bruna Gonçalves, Ludmilla, Bruna Biancardi, Neymar e Jimmy Butler Foto: Reprodução/Instagram/@ludmilla/@jimmybutler

A decoração tinha poucos detalhes coloridos, mas com destaque para flores e cavalinhos e carrosséis. O cardápio do evento mostrou que a festa começou às 15h e terminava às 22h - além de dez opções de entradas, três pratos para o almoço e três para o jantar. O convite que foi entregue em uma caixa e com uma vela aromatizante de presente.

Detalhes do cardápio e convite do chá revelação do bebê do Neymar e da Bruna Biancardi Foto: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

O momento da revelação do sexo do bebê contou com a participação do primogênito do jogador.

“Sonhamos com a sua vinda”

A gravidez foi anunciada em abril com uma mensagem compartilhada em conjunto.

“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você!”, disseram.

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram gravidez em abril Foto: Reprodução/ Instagram/@neymarjr

Neymar e Bruna têm romance marcado por idas e vindas. Eles começaram a se conhecer melhor no fim de 2021 e tornaram público o namoro no início do ano passado. Em agosto do mesmo ano, veio o anúncio do término, mas em meados de janeiro deste ano, eles reataram o namoro oficialmente. Nesse meio de tempo, Neymar disputou a Copa do Mundo do Catar, quando o Brasil foi eliminado pela Croácia.