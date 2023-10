Bruna Biancardi explica ausência de Neymar no parto da Mavie: ‘Tentou, mas não conseguiu’

Já em casa com Mavie, Bruna Biancardi fez um relato sobre o parto e dividiu os bastidores do nascimento da primeira filha, fruto do seu relacionamento com o jogador Neymar. No Instagram, a influenciadora mostrou vídeos e imagens do início do trabalho de parto e contou que o nascimento de Mavie foi antecipado.

Bruna Biancardi faz relato do parto da Mavie, sua primeira filha Foto: @Brunabiancardi via Instagram

“Era para ser no dia 18, mas fui à médica, ela me examinou e eu estava com três dedos de dilatação, sem sentir nada. O pai está na Arábia, o irmão, em Barcelona. Ninguém estava preparado para vir hoje”, disse no vídeo. Mavie nasceu na quinta-feira, 5.

Nos stories, Bruna falou ainda sobre a ausência de Neymar durante o parto. A influenciadora disse que ele até tentou, mas não conseguiu chegar a tempo.

Bruna elogia Neymar e explica ausência do jogador no parto da filha Foto: @Brunabiancardi via Instagram / Divulgação

“O papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, se fez presente o tempo todo… e depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também.”

Bruna mostrou também uma foto da bebê com o irmão mais velho, Davi Lucca, que também veio ao Brasil para conhecer Mavie. “E esse irmão mais velho? Perfeito! Ficou 24 horas no Brasil, mas aproveitou bem o tempo e fez tudo com ela. Ajudou no banho, a trocar, cuidou de mim me dando água”, disse. “O Davi é especial demais e ela tem muita sorte de ser irmã dele.”

Em outra postagem no feed, a influenciadora contou que a maternidade era um sonho de longa data. Bruna falou da experiência do parto, e que já sente saudades de sentir os chutes de Mavie. Além disso, ela declarou o seu amor pela filha: “Estou ansiosa pra vivermos coisas maravilhosas juntas, filha! Estarei sempre com você. Obrigada por ter me salvado. Te amo mais que tudo”.