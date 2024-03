Bruna Biancardi mostra viagem de primeira classe com Mavie para a Arábia Saudita; veja fotos

Segundo o que Bruna compartilhou na rede social, ela e Mavie viajaram de primeira classe acompanhadas por sua irmã, Bianca Biancardi, e sua melhor amiga, Hanna Carvalho. A influenciadora revelou que o quarteto passou mais de 24 horas a bordo para chegar ao destino luxuoso.

Durante a viagem, Bruna também fez menção a uma advertência que suas amigas receberam por brincar com a bebê no chão da aeronave. “Quiseram sentar no chão para brincar, mas levaram uma bronca depois de 1 minuto”, escreveu a influencer.