Bruna Biancardi responde críticas por convite ao Festival de Cannes: ‘Fiquem felizes pelos outros’

A influenciadora Bruna Biancardi usou o Instagram nesta terça-feira, 23, para rebater críticas que recebeu por ter sido convidada para o Festival de Cannes. Haters questionaram o motivo da ida da modelo ao evento, já que ela não é atriz, e escreveram que Bruna teria sido convidada “só porque está com Neymar”.

“Não precisa ser atriz para ir ao evento. Várias pessoas são convidadas”, escreveu a influenciadora em resposta à pergunta sobre o motivo do convite. “Fiquem felizes pelos outros. Se você tivesse a oportunidade, não iria?”, questionou.

Bruna esclareceu ter sido convidada por uma das marcas da qual é parceira para ir ao festival de cinema. “Da próxima vez, peço para chamarem você”, respondeu a um seguidor. “Você pode pensar como quiser, mas meu trabalho com a marca que me levou começou quando nós não estávamos namorando”, escreveu em resposta a outro, que havia sugerido que Neymar teria sido o motivo do convite.

Bruna Biancardi rebateu críticas sobre ter ido ao Festival de Cannes. Foto: Reprodução de story/Instagram/@brunabiancardi

A modelo também compartilhou registros da sessão em que assistiu ao longa Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, exibido no último sábado, 20. Ela ainda disse ter participado de um evento da marca de luxo Chopard. Bruna usou um conjunto de brincos e colar de diamantes e esmeraldas da grife durante o evento.

A influenciadora comentou sobre a “disposição” para acompanhar o festival, já que está à espera do filho com o jogador do Paris Saint-Germain. “Foi cansativo para a ‘gravidinha’ aqui. Por isso, fiquei descansando nesses últimos dois dias”, escreveu. Eles anunciaram a gravidez no mês passado.