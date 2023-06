Bruna Biancardi revela detalhes de convite de chá revelação de bebê com Neymar; veja vídeos

Bruna Biancardi compartilhou em seus stories do Instagram posts de amigos mostrando detalhes do convite para o chá revelação do seu primeiro filho com Neymar, que deve acontecer neste sábado, 24, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O convite para os amigos e familiares agradecia pela presença e desejava que todos aproveitassem cada detalhe que o casal preparou com muito amor. A gravidez foi anunciada em abril.

“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor deixa os nossos dias muito mais felizes”, escreveram na época.

O atleta do PSG e a irmã Rafaella ainda não postaram nada referente ao evento, mas Biancardi compartilhou que já encontrou algumas amigas. O convite era entregue em uma caixa e com uma vela aromatizante de presente.

Bruna Biancardi revelha detalhes de convite de chá revelação de bebê com Neymar; veja vídeos Foto: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

Traição durante gravidez

Na última quarta-feira, 21, Neymar postou um texto admitindo que errou com a parceira. Em nota, publicada em suas redes, com milhões de seguidores, o jogador admitiu o erro ao se relacionar com a influenciadora Fernanda Campos. Como revelado pela colunista Fábia Oliveira, eles mantinham contato desde 2022.

Neymar publicou uma foto em seu Instagram ao lado de Bruna. No texto, pediu desculpas à namorada pela “exposição” e ataques que ela sofreu nos últimos dias. “Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado”, escreveu o jogador que já tem um filho de outro relacionamento.

Quando começou o namoro de Bruna Biancardi e Neymar? Foto: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

O atacante do time francês não utiliza o termo “traição” em seu pedido de desculpas, mas admite que errou na relação com sua namorada. Após as notícias ganharem as redes, Bruna chegou a afirmar que o casal teria um “acordo de traição”. “Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade.”

“Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público”, continuou Neymar. “Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. Sempre nós. Te amos”, finalizou.