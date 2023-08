Bruna Biancardi se muda para a Arábia Saudita com Neymar e revela dificuldade

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que está esperando uma filha de Neymar, se mudou para a Arábia Saudita devido à transferência do jogador para o time Al-Hilal. Recém-chegada no país árabe, Bruna já compartilhou suas primeiras impressões e dificuldades.

“Não sei ainda muita coisa. Li um pouco sobre a cultura, mas preciso me aprofundar”, contou. “Depois quero fazer até aula com guia turístico”.

Após receber perguntas sobre vestimentas, Bruna revelou uma dificuldade. “Sobre a roupa: pelo que eu entendi, estrangeiros não precisam usar véus na cabeça e a gente precisa cobrir os ombros e joelhos por respeito. É uma coisa difícil pra mim, porque estou grávida e nem tudo fica bom”. Em seguida, ela mostrou que comprou um lenço para cobrir os ombros.

Bruna mostrou a temperatura do local: 39 graus Celsius, pela manhã. Ela também experimentou shakshuka no café da manhã: um típico prato do Oriente Médio que leva ovos e molho de tomate, aqui conhecido como “ovos no purgatório”.

Neymar e sua namorada terão de se adaptar às regras do país, mesmo tendo exceções. Foi permitido ao casal que eles morem juntos mesmo não sendo casados, o que é proibido para a população árabe. Em locais públicos, eles também terão de respeitar as divisões de locais designados para homens e mulheres.