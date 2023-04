Bruna Griphao é acusada de racismo por rima sobre Sarah Aline no BBB 23: ‘Come uma banana’

O público voltou a debater sobre racismo no Big Brother Brasil 23. Na noite da última segunda-feira, 3, Bruna Griphao fez uma rima com frase de teor racista, segundo os internautas. O assunto está repercutindo nas redes sociais.

A situação ocorreu quando a atriz conversava com Larissa, Aline Wirley e Amanda. “Aqui, se você tá confortável, come uma banana. Quando tá desconfortável, todo mundo espana”, rimou. Segundo o público, a fala foi em referência à Sarah Aline.





Perceberam que quando ela fala sobre pessoas pretas, ela cita urubus, bananas ou estigmas, depreciando e impondo a pessoa preta a um lugar abaixo dela? #BBB23 pic.twitter.com/KqnVbEltkO — Africanize (@africanize_) April 4, 2023





Na tarde desta quarta-feira, a equipe de Bruna se manifestou por meio das redes sociais e defendeu a sister das acusações. “Mais uma vez estamos aqui para fazer um VAR e defender Bruna de mais uma acusação infundada de racismo”, escreveu a equipe no Twitter. “Como podem conferir, é um momento engraçado de amigas se divertindo de forma leve e sem qualquer intencionalidade ou brecha para acusações indevidas”.





Mais uma vez estamos aqui para fazer um VAR e defender Bruna de mais uma acusação infundada de racismo.



Dessa vez não só a torcida adversária, como os perfis e a imprensa, decidiram noticiar que Bruna teria referido a palavra banana para Sarah, o que é uma fake news. pic.twitter.com/1mTGkRlJLU — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) April 5, 2023





Acusações de racismo

Esta não é a primeira vez que Bruna é acusada por racismo no BBB 23. Há poucas semanas, ela foi processada por uma expressão usada para falar sobre Fred Nicácio. Em uma conversa com Sarah Aline, no final de fevereiro, a atriz o chamou de “urubu de luto”. No entanto, a Justiça do Rio arquivou o processo contra a artista.

No Twitter, internautas repudiaram as falas da atriz; veja algumas reações.

Isso é exemplo de como o racismo funciona, a Sarah é a pessoa mais educada daquela casa e mesmo assim está sendo taxada de agressiva pq ousou responder a Bruna á altura https://t.co/3FulJnbFPx — 𝑬𝒍𝒂𝒊𝒏𝒆 (@boring_elaine) April 4, 2023

como é possível aline testemunhar o SHOW de racismo estrutural e privilégio branco q foi o embate bruna vs sarah e não ter um estalo de que tá do lado errado? meu deus que mulher PATÉTICA #bbb23 — Forte Relato 🩲 (@ForteRelato) April 4, 2023

Bruna em 80 dias nunca foi acusada por sua agressividade, não aceita opiniões contrárias, sempre recebe apoio do deserto, levou UM único voto.

Mas o jogo confortável é o da Sarah. Essa menina e muito hipócrita, e o racismo exala pelos poros! Só ataca pretos, essa imunda! #bbb23 pic.twitter.com/MSj8a5o5XN — Kauzinha WAKANDA 🦁⚓️🍞 (@kauana1985) April 4, 2023

Bruna exalando o racismo estrutural que dominou a tp. Agora a Sarah é maldosa por responder a mimada. Lembrando que diferente da Bruna Sarah se posiciona sem ser escrita #BBB23 — Cintia Cavalcante (@CintiaStur18) April 4, 2023