Bruna Griphao é internada após se sentir mal: ‘O quadro se agravou muito rápido’

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao foi internada na quinta-feira, 14, no hospital Barra D’or, no Rio de Janeiro após se sentir mal. Bruna afirma que está com uma infecção intestinal. A previsão de alta era para esta sexta-feira, 15, mas a atriz diz que talvez precise ficar mais alguns dias no hospital.

Pocah visita a amigga Bruna Griphao no hospital Foto: Reprodução/Instagram @pocah

Com uma postagem no Instagram, ela contou aos seus fãs o que ocorreu:

“Gente, pra todo mundo que está perguntando: eu estou com uma infecção no intestino. Estou internada desde ontem. Talvez fique internada mais alguns dias. Depende da minha melhora. Eu comi algo que me fez mal e o quadro se agravou muito rápido. Mas está tudo bem agora, graças a Deus”, escreveu.

O pai de Bruna, Kakau Orphao, deu mais detalhes sobre o estado de saúde da filha.

Atriz Bruna Griphao esclareceu para seus fãs o seu real estado de saúde Foto: Reprodução/Instagram @brunagriphao

“Ela me ligou na madrugada com muita dor no abdome, vomitando muito. A levei para o hospital. Os médicos fizeram exames e acusou uma inflamação muito grande no intestino, que poderia se espalhar para outros lugares”, contou Orphao.

O pai da atriz suspeita que o problema de saúde tenha sido causado após ela consumir comida japonesa.

Bruna recebeu a visita da amiga Pocah, sua ex-companheira de confinamento, que postou uma foto com a atriz.