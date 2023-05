Aos 27 anos, Bruna Marquezine está curtindo uma fase muito produtiva e especial em sua vida. Capa da revista Vogue, a atriz falou sobre seus novos projetos de carreira e contou como encara o sucesso. A artista está no elenco de Besouro Azul, filme da DC Comics que será lançado em agosto; além de ser a protagonista da nova série Amor da Minha Vida, pela Star+, em que também atua como produtora e codiretora.

“Esse projeto (a série) surgiu na pandemia. Matheus Souza, roteirista e codiretor, trouxe para mim com o cineasta René Sampaio. É uma comédia romântica sobre amadurecimento, amor, amizade aos 20, 30 anos de hoje. Eles foram generosos e abriram portas para que eu estivesse mais envolvida – e não só com a protagonista Bia. Fui tomando coragem, mas ainda envergonhada”, conta.

“Essa é a história da minha vida! Se já me saboto como atriz, algo que faço desde os 5 anos, o que dirá como produtora e diretora. Tinha medo de dividir minhas ideias, de não agradar. Mas o Matheus me deixou à vontade, e o René me lembrou que tenho total capacidade de dirigir um espaço. Aquilo me encantou e me assustou também”, completou Marquezine.

Bruna Marquezine durante o lançamento do trailer de 'Besouro Azul', em abril. Steve Marcus/REUTERS

Besouro Azul

Sobre atuar no longa Besouro Azul, a atriz comentou como se sentiu ao ser destacada pela imprensa internacional como estrela, durante o lançamento do trailer da produção, em abril; além de falar como encarou o fato do longa já ganhar tanto destaque e da experiência de recomeçar a carreira fora do Brasil.

“Tem sido tão intenso. O lançamento do trailer, como o processo todo, foi bem tocante e foi também um exercício de aceitação. Dei um passo e estou colhendo os frutos. Me emocionei em ver meu País comemorando uma vitória que é nossa. Não cresci vendo muitas brasileiras ocupando esse espaço. O filme traz a sensação de conquista de um novo território, de um primeiro passo rumo a uma nova trajetória”, destaca.

“Não venho do zero, mas não me encontro no ponto em que estou no Brasil. São momentos de altos e baixos, semanas em que fico em Los Angeles me encontrando e conversando com um novo time, uma nova agência (Bruna assinou em abril passado com a UTA, que representa nomes como Lil Nas X, Rosalía, Priyanka Chopra Jonas, Jennifer Coolidge e Harrison Ford). São muitas emoções e inseguranças”, emendou.

Diversão e lazer

Com tanta coisa acontecendo, será que Bruna Marquezine consegue dar conta de namorar e se divertir? “Bem pouco, mas precisa sobrar tempo de lazer e estar com quem eu amo. Esses dias, pedi ajuda para cumprir meus dias de folga”, revelou.

A atriz confessou que não gosta de expor sua vida pessoa. “Nunca gostei. Passei por uma fase na qual não sabia lidar com a imprensa. Deixei de ser criança do dia para a noite. Tive que lidar com notícias e agi de forma reativa. Não conseguia ter controle da minha narrativa e isso gerou muita mágoa em mim. Fui aprendendo na marra que quanto mais eu falasse, seria pior. Hoje me respeitam. E, nessa, passei a fazer escolhas. Mesmo se quiser ir muito com tal pessoa em tal lugar público, não vou. Faço isso para não ter que lidar com comentários, superexposição e julgamento transformando minha vida pessoal em algo maior que a minha vida profissional”, explica.

Por estar sob os holofotes do mundo, Bruna Marquezine ainda revela como mantém o ego sob controle. “O meu autoboicote faz isso por mim! Digo que, apesar de ser leonina, muitas vezes sou um gatinho abandonado de beira de estrada. É um desafio aceitar que tenho mérito ao mesmo tempo em que ouço a voz da síndrome da impostora”, declara.