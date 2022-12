Bruna Marquezine e Xolo Maridueña passam o Natal juntos

Bruna Marquezine e sua família passaram a véspera e o início do Natal ao lado de Xuxa, Junno Andrade, Sasha, João Figueiredo - e o ator Xolo Maridueña. Nas redes sociais, fãs dos famosos “shipparam” um romance. A proximidade dos atores aconteceu quando a atriz foi aprovada para Besouro Azul, longa da DC, onde a brasileira interpreta Jenny, o par romântico do personagem principal, o herói Jaime Reyes, vivido pelo ator. O filme tem previsão para ser lançado em agosto de 2023.

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña se conheceram nos bastidores de do longa-metragem da DC Comics Foto: @xolo_mariduena/Instagram

Os astros estiveram presentes na CCXP deste ano, no Palco Thunder. Mas quem é Xolo Maridueña? Romário Xolo Maridueña, nome de batismo, é um ator americano com ascendência mexicana, cubana e equatoriana, de 21 anos, que ficou conhecido no papel do personagem Miguel Diaz na série Cobra Kai, da Netflix.

Xolo iniciou a carreira em 2012, após realizar uma participação especial na série Parenthood. O trabalho foi bem-sucedido e ele acabou permanecendo no elenco até a conclusão da produção televisiva, em 2015.

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña na CCXP de 2022 para divulgar o filme 'Besouro Azul', da DC Foto: @brunamarquezine/Instagram

O artista, também estrela de vários comerciais de TV nos EUA, fez ainda participações em Twin Peaks (2017) e Major crimes (2012), Wu-Tang: An American Saga (2019) e A Hora do Rush (2016).

Em trabalhos como dublador, Xolo participou dos desenhos Victor e Valentino (2019) e Cleópatra no Espaço (2019).