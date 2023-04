Bruna Marquezine e Zendaya posam juntas em evento nos EUA: ‘Foi a melhor parte’

Bruna Marquezine e Zendaya se encontraram na última terça-feira, 25, nos bastidores da CinemaCon 2023, convenção de cinema que ocorre em Las Vegas, nos Estados Unidos, entre 24 e 27 de abril.

A brasileira participou do evento para divulgar o filme Besouro Azul, da DC, que ela estrela ao lado de Xolo Maridueña. Já a atriz de Euphoria está promovendo Duna 2, que chega aos cinemas no fim do ano.

O encontro foi compartilhado por Bruna nesta quarta-feira, 26. Ela publicou três fotos ao lado da atriz e escreveu: “Essa foi a melhor parte”.

Zendaya chegou a repostar uma das imagem em seu story do Instagram, completando com o emoji de um rosto emocionado. Na terça, ela também chegou a seguir a brasileira na rede social.

🚨 O ENCONTRO ACONTECEU!



Zendaya e Bruna Marquezine se encontraram nos bastidores do CinemaCon na tarde ontem em Las Vegas. pic.twitter.com/kdjdizC8U4 — Zendaya Brasil (@zendayabr) April 26, 2023

Bruna é fã declarada da atriz e já comentou o assunto algumas vezes. Em entrevista ao podcast PodDelas, em março de 2022, ela chegou a dizer que gostaria muito que uma amizade entre as duas acontecesse.

“Eu tenho medo de conhecer, ficar nervosa e a pessoa falar ‘aí, que pavor dessa menina’”, disse na época. O trecho da entrevista voltou a circular nas redes sociais após o encontro das atrizes.

A Bruna falando que é apaixonada pela

Zendaya e queria muito que essa amizade acontecesse mas que até então não tinha conhecido ela. Ela falando que tinha medo de conhecer a Zendaya e ficar nervosa 🥺🤏🏼 pic.twitter.com/y5S2DiKxVB — Juh (@lylasbitch) April 26, 2023

