Bruna Marquezine faz festa com bolo de ‘Besouro Azul’ e reage a crítica ao filme; veja

A atriz Bruna Marquezine completou 28 anos no dia 4 de agosto, mas aproveitou sua estreia internacional com Besouro Azul para celebrar em dobro nesta quinta-feira, 17. A artista escolheu um bolo temático do filme e uma blusa azul para comemorar o aniversário no Rio de Janeiro.

Registros da festa foram compartilhados por amigos nos stories do Instagram. Xolo Maridueña, ator que estrela o longa da DC e faz o par romântico da personagem de Bruna, também estava presente.

Veja registros da festa de Bruna Marquezine:

Na quinta, Bruna também reagiu à pontuação adquirida por Besouro Azul no Rotten Tomatoes, um site agregador de críticas. Apesar de a nota no Meta Critic ter ganhado uma nota média de 60 – em uma escala de 100 – no dia, a do Rotten Tomatoes chegou a 86%.

Na manhã desta sexta-feira, 18, a avaliação do filme diminuiu para 79%, mas o longa ganhou o certificado de “tomate fresco”. A classificação se refere a filmes que cumpram requisitos como ter uma pontuação maior do que 75% e pelo menos cinco críticas dos principais críticos da plataforma.

Bruna Marquezine reagiu à pontuação de 'Besouro Azul' no Rotten Tomatoes. Foto: Warner Bros. Pictures via AP

Em um áudio que viralizou nas redes sociais, a atriz celebra a pontuação no site. “Ô, Juliana, c******. Estamos com 86% naquela p**** daquele tomate estragado, c******”, gritou a artista, brincando sobre a tradução do nome do site.

Veja a reação de Bruna Marquezine à pontuação de Besouro Azul no Rotten Tomatoes: