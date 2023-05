Bruna Marquezine ironiza boatos de affair com o rapper L7NNON

O nome de Bruna Marquezine tem circulando nas redes sociais por conta de rumores de que a atriz estaria tendo um romance com o rapper L7NNON. Até então, a artista, que sempre se mantém discreta em relação à vida pessoal, não tinha comentado nada sobre o assunto. Porém, na noite da última quinta-feira, 11, Marquezine não conseguiu se segurar e fez um comentário em um post no Twitter.

Ela reagiu à publicação que diz: “Engraçado que próximo da estreia do filme, só sai nota sobre a vida pessoal dela”. Sem papas na língua, a atriz escreveu. “Engraçado, né?! Tô só observando essa movimentação. E eu aqui no set da série que tô atuando, produzindo e co-dirigindo. Doze horas por dia, de domingo à quinta, vai vendo… Não vai rolar, gente ruim. Vocês não vão conseguir”, disparou.

Em 2022, Bruna Marquezine foi alvo de rumores de que estaria se relacionando om o ator Xolo Maridueña, com quem atuou no filme Besouro Azul, da DC Comics. Porém, os dois nunca se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.

engraçado, né?! tô só observando essa movimentação.

e eu aqui no set da série que eu tô atuando, produzindo e codirigindo. 12 horas por dia, de domingo a quinta. vai vendo…

não vai rolar, gente ruim. cês não vão conseguir. — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) May 12, 2023

‘Amor da Minha Vida’

A série em que Marquezine se refere no comentário do tweet, se chama Amor da Minha Vida, uma comédica romântica que está sendo produzida pela Star+. A atriz até compartilhou, em abril, no Instagram, um teaser da nova produção.

No vídeo, ela aparece colando na parede um cartaz escrito “Procuro o Amor da Minha Vida” e sai correndo deixando para trás o pincel e o celular.