Bruna Marquezine lembra relacionamento com Neymar: ‘Tentava vender um namoro perfeito’

Bruna Marquezine lembrou do período turbulento que viveu a partir dos 17 anos, quando se relacionou com Neymar e interpretou Lurdinha, em Salve Jorge. A atriz afirmou que sentia que sua personagem era objetificada e que a intensa cobertura da mídia em torno do namoro com o atleta afetou sua saúde mental.

Em entrevista ao podcast Quem Pod, Pode, Bruna disse que na época tudo foi muito difícil, pois estava saindo da adolescência e entrando na fase adulta:”Fui muito objetificada na época. Todo o processo foi muito sofrido, ninguém te prepara para isso. Naquele momento, não recebi o suporte que eu precisava de ninguém. Você já tem uma necessidade da idade de se reafirmar o tempo inteiro. Isso naturalmente, na escola. Agora imagina na internet, para todo mundo ver”.

A atriz Bruna Marquezine Foto: IARA MORSELLI / ESTADAO CONTEUDO

Foi então que ela mencionou o namoro com o jogador como potencializador da pressão de tentar ser “perfeita” para a mídia. “Logo depois disso tudo, junto com a Lurdinha, eu comecei a namorar outra pessoa muito famosa. Quando chegou no fim, saí muito mais forte, mas muito machucada também. Foi um processo natural, fui entendendo que muito mais valia ser um exemplo real do que uma ‘perfeição’, que a gente sabe que não existe”.

Bruna conclui: “Tentava me enquadrar e tentar vender uma personalidade perfeita, num namoro perfeito, quando na verdade a gente terminava e voltava uma vez por mês, meu emocional estava no pé. Não tinha nada de anormal na minha vida para uma menina de 18 anos, mas eu estava em uma lupa e isso rendia, e rende até hoje, cliques e vendas. Mas fui entendendo que não conseguia ser esse personagem e não tenho a menor paciência para ele”.