Bruna Marquezine reage a rumores de romance com João Guilherme nas redes sociais; veja

Bruna Marquezine ironizou os boatos de que estaria vivendo um romance com João Guilherme na noite deste domingo, 2. A atriz se pronunciou sobre o assunto em seu perfil no Twitter.

Os rumores começaram em junho, quando os dois foram vistos juntos em um bar no Rio de Janeiro. Internautas especularam que os artistas estariam vivendo um relacionamento após João marcar presença na festa junina de Bruna, que aconteceu neste sábado, 1º.

No Twitter, uma seguidora de Marquezine questionou os boatos sobre a vida amorosa da artiz: “Eu não sei por que estão criando caso com isso [affair], a boca é dela. Se ela quiser sair beijando 50 bocas, é problema dela”.

Então, Bruna respondeu: “Eu queria ter tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e estão problematizando. Hoje é domingo e eu filmo até às 4 horas, sabe?”. João Guilherme não se pronunciou sobre o assunto.

Em maio, surgiram boatos de que a atriz estaria se envolvendo com o rapper Lennon. Na época, ela comentou um post que dizia: “Engraçado que próximo da estreia do filme, só sai nota sobre a vida pessoal dela”.

Em resposta, a atriz escreveu. “Engraçado, né?! Tô só observando essa movimentação. E eu aqui no set da série que tô atuando, produzindo e co-dirigindo. Doze horas por dia, de domingo à quinta, vai vendo… Não vai rolar, gente ruim. Vocês não vão conseguir”, disparou.

A série que Marquezine se refere no comentário do tweet se chama Amor da Minha Vida, uma comédica romântica que está sendo produzida pela Star+ e tem previsão de estreia em 2024.

Em 2022, Bruna também foi alvo de rumores de que estaria se relacionando com o ator Xolo Maridueña, com quem atuou no filme Besouro Azul, da DC Comics. Porém, os dois nunca se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.