Bruna Marquezine se torna cidadã italiana e mostra passaporte nas redes sociais

Bruna Marquezine compartilhou, em seu Instagram, uma foto de seu passaporte italiano. A atriz ainda escreveu na segunda-feira, 15: “Siri, toca Per Amore na voz de Susana Vieira”.

Bruna Marquezine mostra passaporte italiano no Instagram Foto: Reprodução | Instagram @brunamarquezine

Em 2010, Susana Vieira lançou Brasil EnCena, CD com uma das faixas sendo Per Amore, música sucesso da novela Por Amor, na voz de Zizi Possi. A atriz cantou a canção ao vivo no Domingão com Faustão para divulgar o disco e recentemente o momento viralizou nas redes sociais.

Bruna está despontando em sua carreira internacional. Com o passaporte, a atriz passa a ser considerada cidadã europeia e consegue viajar para os Estados Unidos sem a necessidade de visto. Ela também pode morar e trabalhar em países que pertencem à União Europeia.

No que pode ser considerado o auge de sua carreira, Bruna estreou em sua primeira produção de Hollywood ano passado, quando participou de Besouro Azul. O filme conta a história de Jaime Reyes, um adolescente que ganha superpoderes após um escaravelho se prender à sua coluna.

Em 2018, especulou-se que Bruna gostaria de se tornar uma cidadã europeia e que havia entrado com o pedido.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais