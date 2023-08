Bruna Marquezine viraliza explicando expressão popular brasileira aos gringos; veja vídeo

Um vídeo em que Bruna Marquezine explica uma expressão popular brasileira aos gringos tem viralizado nas redes sociais desde que foi divulgado na última terça-feira, 15.

A atriz participou de um quadro do canal First We Feast em que prova e explica o que são alguns alimentos típicos do Brasil, como paçoca, pão de queijo, açaí e guaraná.

Em determinado momento, um produtor pergunta: “Tem alguma expressão ou gíria específica do Brasil que você acha que todos deveriam saber?”.

“Só consigo pensar nas que tem palavrão agora. Tem uma que é ‘cair o c*’... não acredito que estou dizendo isso. Tem uma é ‘cair o c* da bunda’”, responde Bruna sem conseguir conter a risada.

A atriz então traduz a expressão para o inglês e explica: “Quando uma coisa é surpreendente, ou você sente é até demais, você diz isso”. Depois, ela volta a dar risada e pede desculpas aos produtores.

Assista ao momento, a partir de 4:24 do vídeo (é possível ativar as legendas automáticas nas configurações):

Bruna Marquezine estrela o filme Besouro Azul, sobre o novo super-herói da DC, ao lado do ator Xolo Maridueña. O longa chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 17 de agosto.

Por conta da greve dos atores e roteiristas de Hollywood, a atriz e o restante do elenco não estão autorizados a dar entrevistas e promover o filme. O vídeo em questão foi gravado antes do início da paralisação.