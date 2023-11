Brunna Gonçalves detalha processo de gravidez: ‘Grande sonho meu e da Ludmilla’; assista

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves detalhou, pela primeira vez, o processo de gravidez por fertilização in vitro que iniciou com a cantora Ludmilla. A informação de que as duas haviam começado as etapas para se tornarem mães foi confirmada pela assessoria de Ludmilla ao Estadão nesta segunda-feira, 6.

“Não é segredo para ninguém. A gente sempre falou sobre a nossa vontade de ser mãe, o nosso sonho de aumentar a nossa família”, comentou a dançarina em uma postagem feita nos stories do Instagram e compartilhada no X, antigo Twitter.

Ela negou boatos que já esteja grávida e reafirmou que as duas apenas iniciaram o processo da fertilização in vitro – no qual a fecundação do óvulo com o espermatozoide é feita em ambiente laboratorial e depois transferida para o útero. “É um processo longo, com várias etapas, delicado”, comentou Brunna, que detalhou que elas ainda estão realizando exames.

Brunna Gonçalves deu detalhes sobre processo de gravidez por fertilização in vitro com Ludmilla. Foto: @brunnagoncalves via Instagram

A dançarina prometeu que, quando estiver grávida, irá compartilhar a notícia com os seguidores. “Estou muito feliz e ansiosa, porque é um grande sonho meu e da Lud de muito tempo”, disse Bruna, que, por fim, agradeceu aos que ficaram felizes com a notícia e torcem pelo casal.

Ludmilla e Brunna foram fotografadas em uma clínica de reprodução assistida em Miami, nos Estados Unidos. O local havia publicado uma imagem das artistas, mas deletou logo em seguida.

A clínica também foi responsável pelo processo de fertilização in vitro de Thammy Miranda e Andressa Miranda. A gravidez assistida deu fruto a Bento, de dois anos.

Em maio de 2023, Ludmilla já havia falado sobre o desejo de ser mãe em participação no programa Conversa com Bial. Na ocasião, ela afirmou que os compromissos profissionais que estavam “atrasando” o processo.

“A gente tem na nossa mente que a gente quer ter filhos, só que nossa agenda está muito louca. A gente quer ter filho e separar esse espaço para ele, quer dar toda a assistência, toda a atenção, quer aproveitar esse momento. Então a gente está esperando esse momento certo. Mas está logo ali, viu?”, disse na ocasião.