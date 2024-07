Brunna Gonçalves revela cicatriz de cirurgia para diminuição de testa ‘Mudou minha vida’; veja vídeo

Segundo ela, as precauções também envolvem não prender o cabelo, evitando puxá-lo ao redor da cicatriz. Mas a dançarina tranquiliza: “Já posso colocar a minha lace [...] coloração, química, escova, já estou liberada [para fazer]”.

No Instagram, Brunna finalizou sobre a melhora em sua autoestima após o procedimento: “Me sinto muito mais segura, muito mais livre. Eu olho no espelho, eu me amo. Para as pessoas que nunca passaram por isso, acham que isso é besteira. Mas só quem vive sabe o quanto isso te trava. Fiquei muito feliz com o resultado. Foi uma cirurgia que mudou a minha vida”.