Bruno de Luca está ‘com medo de sair na rua’ após acidente de Kayky Brito, diz motorista

O motorista envolvido no atropelamento de Kayky Brito, Diones Coelho, disse que Bruno de Luca está “muito mal psicologicamente” após o acidente. Diones revelou na noite desta quarta-feira, 1, que o apresentador ligou para ele.

Segundo o motorista, Bruno autorizou que ele compartilhasse nas redes sociais a conversa que os dois tiveram. Diones comentou que o comunicador está com medo de sair na rua devido aos ataques que recebe nas redes sociais.

Story de Diones Foto: Instagram/ @dionezcoelho23

Bruno foi indiciado pelo Ministério Público por omissão de socorro após o atropelamento de Kayky. Nos stories, Diones contou que ele fez a ligação para agradecer a ajuda que o motorista proporcionou ao ator na época do acidente.

“Ele me procurou no Instagram pedindo o meu número. E nessa ligação ele me agradeceu bastante em relação ao suporte que prestei ao amigo dele. Eu só fui um instrumento e agi como cidadão”, iniciou.

“Ele me falou que estava passando muito mal psicologicamente, com medo de sair, com medo das pessoas, com todo o ódio destilado na internet. Estou sentindo ele bem disposto em melhorar como pessoa. Estamos conversando há um tempo. Tudo que está saindo aí [na mídia] é com o consentimento dele”, concluiu.

O Estadão entrou em contato com Bruno para que ele comentasse e confirmasse as declarações do motorista, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.