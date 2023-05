Bruno, da dupla com Marrone, é denunciado ao MP por transfobia contra Lisa Gomes

O cantor Bruno, da dupla com Marrone, foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo por transfobia contra a repórter Lisa Gomes durante uma entrevista concedida à Rede TV!.

O documento, apresentado pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) e pelo deputado estadual suplente Agripino Magalhães (MDB-SP), pede que o músico seja punido pelo comentário feito à jornalista.

O caso ocorreu no último dia 12 de maio, quando a dupla se apresentou no Vila Country, em São Paulo. Lisa estava prestes a entrevistar a dupla quando Bruno perguntou: “Você tem pa*?” (se referindo ao órgão sexual masculino).

O texto enviado por MP classifica o ato como “crime de ódio por transfobia” e afirma que as ações do cantor “reforçam o sistema de discriminação que as mulheres travestis e as mulheres transgêneros sofrem diariamente”.

No dia 15, Lisa se pronunciou sobre o assunto e afirmou que sentiu que teve seus direitos violados: “Me senti invadida, senti que minha intimidade foi exposta de uma forma que eu não gostaria que fosse.”

Bruno se manifestou por meio de nota oficial, enviada pela assessoria de imprensa do cantor. No texto, ele se diz envergonhado com a atitude e pede desculpas à repórter. Veja:

“Na noite de ontem o cantor Bruno fez questão de ligar e conversar com a repórter Lisa Gomes. Com o coração aberto, e depois de entender toda a problemática do processo de transição, ele postou em suas redes. O cantor se disse realmente envergonhado, e reafirmou que a conversa com Lisa foi muito esclarecedora. ‘Ela é do bem, e me mostrou com muita sinceridade que as marcas de todo um processo de vida são eternas, e que cada “brincadeira” de péssimo gosto como a minha pode trazer tudo à tona. Meu pedido de perdão se estende a todos que passam por isso, ou por processos semelhantes. Acreditem, não estou aqui para dar uma resposta para internet, acho que esta resposta é muito mais para mim. Espero que abra os olhos de outras pessoas também’”.