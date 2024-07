Bruno Gagliasso e Gio Ewbank anunciam venda de mansão por R$ 25 milhões; veja fotos

A propriedade, denominada de Casa da Tenda, conta também com uma piscina retilínea de 25 metros, academia, casa na árvore e um lote acoplado de 850 m², utilizado como campo de futebol ou como estacionamento, com capacidade para 10 vagas cobertas. Com uma área total de 3,3 mil m², ela também possui uma edícula para as dependências dos funcionários, além de lavanderia e canil.

Projetado pelos arquitetos Claudio Bernardes e Jacobsen, o imóvel tem vista para a Pedra da Gávea e fica dentro de um condomínio de luxo no bairro. Ainda segundo a imobiliária, Realler Imóveis, a mansão de luxo é “composta por uma estrutura modular em aço, sob uma cobertura tensionada de lona impermeável fixada por cabos de aço, presos a esbeltos pilares inclinados”.