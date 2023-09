Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank mostram fotos de família em rancho na montanha; veja

O casal Bruno Gagliasso, 41, e Giovanna Ewbank, 37, viajou no último 7 de setembro para o rancho da família, no interior do Rio de Janeiro. Juntos de seus três filhos, Titi, Bless e Zyan, os pais mostraram a bela casa, que fica nas montanhas, com piscina e paisagem impressionante.

Em vídeo no seu canal, Giovanna detalhou como é a propriedade e Bruno mostrou a área externa. “Eu sou suspeita para falar, né? Mas sou apaixonada nesse lugar!”, disse Giovanna.

Além disso, o casal compartilhou lindas fotos de família durante a viagem no feriado. Nas imagens, é possível ver a paisagem em frente ao rancho, bem como uma extensa área verde.