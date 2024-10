Bruno Mars diz que está solteiro durante show no Brasil: ‘Tô facin’

Mars e jessica assumiram o relacionamento em 2011 e viveram o namoro de forma discreta, evitando ao máximo os holofotes. Desde o início do ano, a imprensa internacional já comentava sobre o fim do namoro dos dois, alegando que eles passaram as festas de fim de ano separados.

Bruno Mars ainda se apresenta nos dias 8, 9, 12 e 13 de outubro na capital paulista. Nos dias 16, 19 e 20 de outubro, o cantor fará shows no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Em seguida, viaja para Brasília, onde sobe ao palco na Arena BRB Mané Garrincha nos dias 26 e 27 de outubro. Ele também passa por Curitiba, no Estádio Couto Pereira, nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, antes de encerrar sua passagem no Brasil com um show no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 5 de outubro.