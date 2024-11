Bruno Mars é flagrado bebendo cerveja na rua em Belo Horizonte antes de último show no Brasil; veja

Ele cumprimentou algumas pessoas que o reconheceram dentro de um carro e também andou na garupa de uma moto.

Mars está no Brasil há um mês e já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília. Nesse período, ele foi visto em botecos, em uma roda de samba e acompanhou um jogo do Flamengo no Maracanã. Ele também celebrou seu aniversário no País e cantou parabéns em português.