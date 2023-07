Buchecha revela que Claudinho não queria ir ao show que antecedeu acidente: ‘A pessoa sente’

Buchecha relembrou, nesta terça-feira, 26, o acidente que tirou a vida de Claudinho. Em entrevista ao podcast Bulldog Show, o cantor revelou que seu parceiro de dupla não queria ir ao show no dia 13 de julho de 2002.

“Eu não sou sensitivo, mas tem alguém que falou que parece que quando a pessoa vai morrer, ela sente. Nesse dia [do acidente], o Claudinho não queria ir para o show, não”, iniciou.

Depois de decidir também não ir a apresentação sem Claudinho, Buchecha recebeu uma ligação de seu produtor avisando que o amigo teria mudado de ideia e saído com seu carro para o show.

“Aí, eu peguei a van com a equipe e fomos. Na volta aconteceu isso [o acidente]”, disse. O veículo de Claudinho derrapou na altura do km 202 da Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica (RJ), e bateu em uma árvore.

Buchecha revelou que teve depressão após a fatalidade e foram fãs crianças que o ajudaram a superar. “Eu morava na beira da rua ali na Ilha do Governador e toda tarde tinha uma van escolar que parava em frente a minha casa e as crianças começavam a cantar ‘Fico Assim Sem Você’ e ‘Buchecha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver’. Aquilo foi me tirando da depressão”, contou.