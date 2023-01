Cacau Protásio comemora sucesso de cirurgia: ‘Deu tudo certo’

Cacau Protásio publicou uma foto no Instagram nesta sexta-feira, 13, após passar por uma cirurgia. Na legenda, ela escreveu que estava bem e que o procedimento tinha sido concluído sem nenhum agravante. No sábado, 7, a produtora da peça 100% Cacau, protagonizada pela atriz, informou que a estreia no Rio iria ser adiada por motivos de saúde.

No entanto, a causa do afastamento do trabalho e da ida da atriz para o centro cirúrgico não foi divulgada. Em seu post no Instagram, Cacau agradeceu a Deus e ao carinho que recebeu durante esse processo. “Obrigada a todos pelas orações e pelas mensagens de carinho. Deu tudo certo, já já estarei 100% Cacau de volta”.

A atriz comunicou ainda que ficará de repouso para se recuperar da cirurgia, mas não disse quanto tempo vai precisar ficar recolhida. Também nesta sexta, 13, ela publicou uma foto com o marido, Janderson Pires. “Obrigada meu parceiro, meu marido, meu amigo você está comigo na alegria e na tristeza; na riqueza e na riqueza(a palavra tem poder rsrsrsrs…); na saúde e na doença”, escreveu.

Em 2021, atriz teve que fazer cirurgia de emergência após ter crise de pancreatite aguda Foto: Instagram / @cacauprotasiooficial

Em 2021, a atriz foi internada às pressas por causa de uma crise de pancreatite aguda e precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência. Em abril do mesmo ano, ela retornou ao hospital para retirar a vesícula e resolver a inflamação que havia provocado o quadro. À época, Cacau disse que ficou assustada e que esperava o pior. “Estava super preparada para morar do lado de Deus”, afirmou. “Mas Ele me deu mais uma chance”.