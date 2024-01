Cachorro ‘invade’ transmissão ao vivo e atrapalha repórter em Santa Catarina; veja vídeo

Nesta segunda-feira, 15, o repórter Deivid Morona entrou no ar ao vivo pelo Bom Dia Santa Catarina, transmitido por uma afiliada da TV Globo, falando sobre o bloqueio no acesso ao município catarinense Capivari de Baixo, mas foi surpreendido por um cachorro pedindo carinho. Confira o vídeo abaixo:

No vídeo postado na conta do repórter no X, antigo Twitter, é possível ver os apresentadores Duda Demeneck e Douglas Márcio, que conduzem a apresentação do telejornal, rirem com a situação inusitada. Duda, então, pergunta quem é o “coleguinha novo” ao lado de Deivid, que se distrai e pede: “Posso voltar depois? Aqui tá difícil passar a informação”.

Cachorro invade a câmera durante transmissão do Bom Dia Santa Catarina e interrompe repórter Deivid Morona Foto: Reprodução/ Twitter @MoronaDeivid

O repórter tenta manter a concentração e retomar a transmissão, mas o pet não desiste de ganhar sua dose de atenção e carinho. No final, o animal ainda retorna e Deivid finaliza: “Vou terminar essa entrada ao vivo com esse amiguinho que está com a gente desde o início da entrada”.

O vídeo foi compartilhado pelo repórter nas redes sociais e viralizou; internautas brincam: “Você foi adotado pelo doguinho!”, “Quem sabe faz AUvivo!”

Continua após a publicidade

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais