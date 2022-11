Caco Barcellos fala sobre separação recente: ‘Afastados devido a um erro meu’

Publicidade

Nesta sexta-feira, Caco Barcellos foi convidado do Mais Você, e, durante o bate papo o apresentador falou sobre os assuntos do coração, inclusive sobre sua recente separação.

Ana Maria elogiou a boa aparencia de Caco, e deu a entender que a responsável por isso era a namorada dele, a promotora de Justiça Carla Tilley. Mas se surpreendeu com a resposta:

“A conheci em uma situação dramática, com a perda de dois filhos derivada de um erro médico. Tempos depois, a gente se apaixonou. Ela teve uma importância muito grande na minha vida. Por ser dedicado demais ao trabalho, eu descuidava das relações afetivas e ela me trouxe um certo equilíbrio. Uma pena que agora a gente está afastado devido ao erro meu, mas tenho esperança.”

Caco e Carla

Ana comentou, então, que o jornalista está com o coração doído e fez apelo. “Ô, Carlinha. Ai que intimidade, desculpa. Mas olha, amor, amor são momentos difíceis de encontrar na vida da gente. Quando a gente encontra alguém que bate no coração... Errar todo mundo erra, mas a gente aprende com erros”, disse a apresentadora.

Caco concordou: “Nesse momento, tá doído sim. Mas a gente foi muito feliz alguns anos aí. Um grande amor, com momentos felizes. Esse afastamento é bem recente. Espero ter volta, mas a decisão é dela.”

Caco comentou ainda que sempre se dedicou muito ao trabalho e deixou de lado as relações afetivas: “Tenho poucos amigos e, como tenho três filhos, sempre me achava em dívida com eles. Hoje sinto falta de amigos. Ian, o mais velho, é fotógrafo. Iuri é documentarista do Bial e Alice é desenhista.”