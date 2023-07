Deitado, Caetano Veloso publica vídeo em rede social cantando Hino ao Dois de Julho

Caetano Veloso compartilhou um vídeo no Instagram, neste domingo, 2, cantando o Hino da Bahia, como também é chamado o Hino ao Dois de Julho.

Questionado pela mulher, a produtora Paula Lavigne, se todo baiano sabe a letra, ele respondeu: “Antigamente a gente cantava na escola, mas também no 2 de Julho tem a parada em Salvador até hoje. Pessoal deve saber cantar, sim”.

Na legenda da postatem, o cantor ressaltou que a data é mais importante que o dia 7 de Setembro. “A Independência brasileira não se deu na hora do grito às margens do Ipiranga. Aquilo foi só um anúncio. A câmara de santo Amaro, minha cidade, foi pioneira em propor uma independência do Brasil (antes do grito do Ipiranga), com um texto liberal e moderno”, escreveu Caetano.

O veterano também relembrou sua infância: “Cresci fazendo guirlandas de papel crepom verde e amarelo com meu pai para enfeitar a sacada do sobrado. O desfile passaria de tarde. Sendo Santo Amaro uma cidade mariana, carregamos em procissão apenas a Cabocla”.

Amigos famosos do cantor comentaram na publicação. “O hino é lindo... Caetano tabém”, disse Zélia Duncan. “Amo esses esses vídeos”, confessou Ingrid Guimarães. “Lindeza”, destacou Carolina Dieckman. “Lindos”, falaram Nelson Motta e Orlando Morais.