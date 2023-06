Caetano Veloso diz que turnê de Meu Coco pode ser a última que fará pelo mundo

Prestes levar a turnê Meu Coco para países como Chile, Argentina e Uruguai, o cantor e compositor Caetano Veloso, de 80 anos, disse em entrevista ao jornal uruguaio El Observador que essa pode ser a última que ele leva para palcos pelo mundo.

“Acho que essa turnê pode ser a última que faço ao redor do mundo. Quero voltar a morar na Bahia e cantar todas as semanas lá - e para quem quiser me ver e ouvir que vá à minha terra”, disse Caetano, ao ser questionado pelo jornal se pensa em se aposentar dos palcos.

Caetano reproduziu a fala e uma chamada para a matéria em foto em que aparece pensativo nos bastidores do Prêmio da Música Brasileira, que ocorreu no último dia 31 de maio, no Rio de Janeiro.

Nascido em Santo Amaro da Purificação, no recôncavo baiano, Caetano passou a adolescência em Salvador. Foi lá que tomou contato com as artes, como o teatro e o cinema, para depois se dedicar à música. Foi na capital baiana também que ele conheceu Gilberto Gil, Gal Costa e Tom Zé, companheiros de Tropicalismo.

Caetano já havia afirmado anteriormente o desejo de cantar só na Bahia. Ele não disse ao jornal - Caetano costuma dar entrevista por e-mail - se pretende continuar a compor e a lançar novas músicas.

Questionado pelo El Observador sobre o futuro da música brasileira, Caetano afirmou que, em tempos de ChatGPT, ferramenta que pode usar vozes de artistas em novas ou antigas canções, ele não pode dizer nada.

“O que posso dizer, nesse tempo de ChatGPT? Eu não recomendo nada. Espere. Eu vejo e ouço”, disse. Caetano ainda disse que se atualiza sobre as novidades pelo programa TVZ, uma espécie de parada musical transmitida pelo canal Multishow.

Depois dos shows pela América Latina, Caetano se apresentará em algumas cidades brasileiras como Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. No segundo semestre, o artista fará shows pela Europa.