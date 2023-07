Câmara Municipal do RJ aprova alteração de nome do Museu do Amanhã para homenagear Gloria Maria

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou nesta quinta-feira, 29, a alteração do nome do Museu do Amanhã para homenagear a jornalista Gloria Maria, morta em fevereiro deste ano. A instituição passará a se chamar “Museu do Amanhã Jornalista Glória Maria”.

O projeto de lei de autoria da vereadora Rosa Fernandes (PSC) e seus colegas Alexandre Beça (PSD) e Luciano Medeiros (PSD) foi aprovado por unanimidade e visa eternizar a memória da apresentadora.

Nome de Gloria Maria será homenageado pelo Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Foto: Wilton Junior/Estadão

“A nomeação do ‘Museu do Amanhã Jornalista Glória Maria’ é o reconhecimento desta profissional como uma mulher à frente do seu tempo. Uma desbravadora de notícias e culturas, que imprimia sua personalidade corajosa em tudo que fazia, marcando a história da TV”, ressaltou Rosa. A proposta agora segue para sanção do prefeito, Eduardo Paes.