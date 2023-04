Após o anúncio do noivado entre Maíra Cardi e Thiago Nigro, Camila Ferreira usou seu perfil do Twitter para compartilhar alguns textos. No entanto, as publicações já foram excluídas, e seus perfis nas redes sociais foram desativados. A empresária e o Primo Rico, como Nigro também é conhecido, ficaram juntos por 12 anos - e um mês após o fim, o rapaz anunciou que estava namorando a coach.

Sem citar nomes, a empresária fez uma sequência de tweets em seu perfil - que já foram excluídos e sua conta desativada. “Belo casal formam The e Mônio”, escreveu ela e completou com um emoji de coração.

Camila Ferreira fala pela primeira vez após noivado de Maíra Cardi e Thiago Nigro: ‘The e Mônio’ Foto: Reprodução/Twitter/@Camilaaa_F

Em sequência, acrescentou que “o mundo é projetado para pessoas racionais, insensíveis e frias”. “O erro do ser humano é esquecer que a vida é finita. Fica muito mais fácil selecionar o que de fato é um problema quando temos em mente que isso aqui tem prazo de validade”, completou.

Por fim, disse que havia excluído o que escreveu porque começou a ganhar grandes proporções. “Tive que deletar o tweet, galera. Era só uma piada e começou a viralizar. Estou de boa”, falou. Camila também está com sua conta do Instagram desativada.

Maíra Cardi anunciou que ficou noiva de Thiago Nigro no último sábado, 22. O casal foi até Israel para se batizar e o pedido de casamento foi feito no mesmo local.

Thiago Nigro pede a mão de Maíra Cardi em casamento no Rio Jordão, em Israel Foto: Reprodução/ Instagram/ @mairacardi

Continua após a publicidade

“Nasci de novo. E não poderia ter sido mais especial do que dessa maneira”, escreveu a influenciadora. “Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que este para me pedir em casamento”, comemorou. Nos stories do seu perfil do Instagram, compartilhou com seus seguidores o anel com um solitário de diamante da marca de jóias Tiffany e disse que aqueles que desejam mal ao casal “encontrem a felicidade plena”.