Camila Loures é pedida em namoro no México com aliança de R$ 18 mil

A influenciadora digital e youtuber Camila Loures surpreendeu os seus mais de 18 milhões de seguidores no Instagram, ao compartilhar fotos e um vídeo sendo pedida em namoro pelo tiktoker Lucas Rodolfo, em uma praia no México.

O pedido romântico, feito no sábado, 3, teve direito à pétalas de rosas vermelhas, velas, fogos de artifício e uma aliança de quase R$ 18 mil (de acordo com o site da marca).

“Estou namorando. Agradeço todos os dias por ter te encontrado. Obrigada por existir e por me amar tanto! E foi assim, sem esperar… Você chegou e realizou em pouco tempo tudo que sempre quis”, escreveu Camila na legenda das fotos, publicadas no domingo, 4.

“Sempre pedi a Deus um homem que me amasse, me respeitasse, que me honrasse… E assim você se tornou meu tudo! O amor que sinto por você é a coisa mais bonita e preciosa que já experimentei, nosso companheirismo, amizade e um amor tão grande. Estou feliz por ter encontrado a minha pessoa certa. Te amo!”, continuou.

R$ 25 mil por danos morais a motorista de Uber

Continua após a publicidade

Camila Loures foi condenada a pagar R$ 25 mil por danos morais a um motorista de Uber. O juiz responsável deu a sentença em abril, mas a decisão veio a público apenas na última quinta-feira, 1º. O caso correu na 7ª vara cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Conforme a decisão, ela ainda deverá arcar com 15% das custas, despesas processuais e com os honorários advocatícios. A influenciadora pode recorrer da decisão.

O caso teve início em 2022, quando Camila publicou uma sequência de stories no Instagram em que dizia ter sido deixada na rua por um motorista de aplicativo. Ele teria se recusado a fechar as janelas do carro por protocolos sanitários da Covid-19.