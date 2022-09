Camila Mendes, de ‘Riverdale’, compartilha fotos de férias no Brasil; veja

Camila Mendes, mais conhecida por interpretar Veronica Lodge em Riverdale, voltou a mostrar suas raízes brasileiras. A atriz está passando férias no País e divulgou alguns registros nas redes sociais.

Ela nasceu no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, mas é filha de brasileiros e sabe falar português, apesar de não se considerar fluente no idioma. A artista, inclusive, morou por um ano em Brasília, no Distrito Federal, quando tinha cerca de dez anos.

Camila voltou à cidade para visitar a família e compartilhou momentos da viagem em um post no Instagram, incluindo alguns itens tipicamente brasileiros. Ela publicou uma selfie comendo goiaba, um vídeo fazendo carinho em uma calopsita e até uma foto de um achocolatado da marca Toddynho.

A atriz também divulgou imagens ao lado de seus familiares e, na legenda, escreveu em português: “Brasil, parte 1: goiaba, Toddynho, família Mendes”.

Além de seu papel em Rivardale, Camila ganhou atenção recentemente com o filme Justiceiras, da Netflix, lançado em 16 de setembro. No longa, ela atua ao lado de Maya Hawke, de Stranger Things. Ela também esteve nos filmes Mentiras Perigosas, O Date Perfeito e Palm Springs.