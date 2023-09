Campanha de doação de sangue de Ludmilla é barrada em MG: ‘Fico perplexa’

Após Ludmilla distribuir ingressos para o Numanice em troca de doação de sangue no Rio de Janeiro, em julho, o projeto “Numanice tá no sangue” foi rejeitado em Minas Gerais. Nas redes sociais, a artista e a entidade responsável pelas doações no Estado, Hemominas, falaram sobre a polêmica.

No Twitter, a cantora escreveu: “Fico perplexa de ver como uma ação social como o Numanice tá no sangue é derrubada. Falta sangue nos hemocentros de todo o Brasil e, quando alguém faz algo para incentivar a doação, simplesmente freiam o movimento”.

A artista disse que seu evento não obtém lucros com a iniciativa: “investimos em tempo e em energia ao público”.

Já o Hemominas explicou, por meio de nota nas redes sociais, que a campanha foi impedida por questões legais. “A Fundação Hemominas vem a público informar que legislações atuais proíbem o oferecimento de benefícios, diretamente ou indiretamente, ao doador de sangue (...) O objetivo de tais determinações é de se obter, por meio da doação, um sangue de qualidade e seguro para salvar vidas dos pacientes, além de se buscar evitar a comercialização de sangue”.

Como alternativa, a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) compartilhou que pretende apresentar um projeto de lei que autorize o incentivo à doação de sangue no Brasil.

A última campanha de Ludmilla bateu o marco recorde de arrecadação de duas mil bolsas de sangue em três dias. O show acontece no próximo dia 30, no estádio Independência