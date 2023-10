Cantor de ‘Caneta Azul’ nega envolvimento com empresária: ‘Não estava noivo dela e nem estou’

Manoel Gomes, conhecido pelo hit Caneta azul, negou que esteja em um relacionamento com a empresária e cirurgiã-dentista Maria Reis. Em postagens feitas em seu perfil do Instagram, o cantor comentou sobre os rumores recentes que circulavam sobre sua vida amorosa.

“Estão rolando umas notícias falando que eu estava noivo da Maria. Negativo. Eu não estava noivo dela e nem estou. Ela passou quatro dias na minha casa para a gente se conhecer, pela primeira vez”, disse.

O músico também deu a entender que o término da relação foi motivado por sua preocupação sobre questionamentos constantes referentes a quem cuidava de seus bens, contas bancárias e presença nas redes sociais.

“Ela chegou com muita pergunta, me perguntando o que eu tinha de bens, quem mexia nas minhas redes sociais, nas minhas contas bancárias. Eu disse que era eu. No quarto dia depois que ela chegou, ela queria saber de tudo da minha vida, do que eu tinha. Ela pediu para eu comprar uma aliança de namoro, eu comprei uma pra mim e uma pra ela. Mas não era de noivado”, conta.

Por sua vez, Maria Reis, através de stories em seu perfil do Instagram, expressou sua tristeza e confusão sobre a situação.

“Gente, eu simplesmente não tenho condições de falar agora. Um cara que me jogou na mídia como noiva, ligou pra minha mãe, minhas amigas, todo mundo, está me fazendo passar de palhaça, interesseira, farsa, marketing. Eu preciso tomar remédio, eu estou sozinha. Minha família está longe, no Jalapão, moro sozinha em Palmas. Não tenho estrutura psicológica pra falar com vocês agora”, disse em vídeo.

Procurados pelo Estadão, a empresária e o cantor não responderam ao pedido de entrevista até a publicação desta nota. O espaço segue aberto.