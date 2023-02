Cantor Lincoln Senna é internado em UTI de hospital em Salvador por infecção respiratória

O cantor Lincoln Senna, de 36 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Rafael, em Salvador, Bahia, na tarde desta quinta-feira, 23.

Segundo informações divulgadas pela assessoria do artista, ele foi encaminhado para a casa de saúde por sinais de infecção respiratória alta, como fraqueza, dor torácica, febre e crises de tosse.

Em comunicado divulgado já nesta sexta, 24, a equipe do cantor afirmou que ele segue internado, mas apresentou melhora geral no estado de saúde. “Ele continuará por ora internado para continuidade dos tratamentos”, diz a nota.

Lincoln vinha de uma maratona de shows para celebrar o carnaval baiano desde o dia 15 de fevereiro. Ele faria apresentações nas cidades de Belo Campo e Barra do Mendes nesta sexta e sábado, mas os shows foram cancelados.

Monique Paim, mulher de Lincoln, divulgou uma foto segurando a mão do cantor no hospital e agradeceu o apoio dos fãs após a notícia da internação.

“Estamos juntos nessa. Sua recuperação está cada vez melhor. Você é forte, saudável, e com uma energia única. Com toda certeza, nada é por acaso e Deus está cuidando de tudo. Te amo, meu neném. Vamos juntos, sempre. Gratidão à todos amigos, fãs, equipe e familiares pelo suporte e carinho. Estamos sentindo daqui as energias de boas vibrações”, escreveu.

Continua após a publicidade

Lincoln Senna é vocalista da banda Duas Medidas, um dos principais nomes da música baiana na atualidade. Em 2022, deu início à carreira solo com o projeto Agora é Lincoln.

Em março do mesmo ano, participou do programa Música Boa Ao Vivo, do Multishow, apresentado por Ivete Sangalo. Seus principais hits incluem as faixas La Raba, Hoje é Vapo, Hoje Vai Dar Praia, com Leo Santana, e, mais recentemente, Locomotiva. Ouça:

Continua após a publicidade