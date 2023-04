Cantor MC Biel Xcamoso morre em acidente de carro após fazer show em Pernambuco

O cantor de brega funk MC Biel Xcamoso morreu na madrugada desta segunda-feira, 10, em Recife, no Pernambuco. O jovem de 24 anos voltava de um show, quando perdeu a direção do carro, na Avenida Boa Viagem.

Uma câmera de segurança local registrou o acidente. Conforme as imagens, o carro do cantor estava em alta velocidade quando atravessou a pista vazia, colidiu com o muro do Edifício Maria Leopoldina e capotou. A cena forte circula nas redes sociais. Segundo o g1 Pernambuco, de onde são as informações, o cantor morreu na hora.

MC Biel Xcamoso morreu aos 24 anos Foto: Reprodução/Instagram/@mcbielxcamosoo

Logo após o acidente, um carro da Guarda Municipal chegou ao local. Quatro agentes foram até o veículo na tentativa de retirar a vítima do veículo. No entanto, segundo o Corpo de Bombeiros, o cantor estava preso às ferragens.

No perfil de MC Biel Xcamoso no Instagram, a equipe anunciou que o enterro será nesta segunda, às 16h, no Cemitério de Santo Amaro, no centro de Recife.

🚨VEJA: Câmera de segurança registra momento do acidente que vitimou o MC Biel Xcamoso, nesta madrugada, em Boa Viagem, no Recife pic.twitter.com/vtlMicF0Pe — HORA DA FOFOCA #BBB23 (@horadafofocatv) April 10, 2023

Ao Estadão, o Centro de Comunicação Social do Corpo de Bombeiros de Pernambuco enviou a seguinte nota:

Continua após a publicidade

“Na manhã de hoje (10/4/23), às 4h15, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado para um choque de veículo com muro do edifício situado a Avenida Boa Viagem, 4558, Edifício Maria Leopoldina, no bairro de Boa Viagem na capital pernambucana. Ao chegar no local , as equipes de Bombeiros verificaram que a vítima do sexo masculino, sem identificação, não apresentava sinais vitais, sendo em seguida avaliado pelo SAMU e constatado o óbito. Foram enviadas ao local, 2 viaturas do CBMPE que permaneceram até a chegada da Polícia.”