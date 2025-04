O cantor Netinho, de 58 anos, revelou nesta sexta-feira, 11, que fará transplante de medula óssea. O artista diagnosticado com câncer no sistema linfático disse que está terminando a segunda fase da quimioterapia e, no final do tratamento, passará pelo transplante autogênico, um procedimento que utiliza as células-tronco do paciente para tratar a doença.

“Estou aqui terminando a segunda fase da quimioterapia. Serão seis fases no total, vou fazer as seis e, no final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo”, diz o músico no vídeo, gravado diretamente do Hospital Aliança Star, onde está internado, em Salvador, Bahia. “Vou fazer as fases todas, tudo indo muito certo.”

Cantor Netinho revela que fará transplante de medula para tratar câncer no sistema linfático Foto: @netinhooficialbrasileiro via Instagram

Netinho tem usado as redes sociais para compartilhar as etapas do tratamento desde o final de março. Ele foi diagnosticado com câncer após sentir dores nas pernas e nas costas, o que o levou a ser internado no dia 26 de fevereiro. Devido ao quadro, ele precisou suspender sua agenda de apresentações durante o carnaval. As publicações têm gerado ondas de apoio entre fãs e seguidores, compartilham mensagens de carinho e força.