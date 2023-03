Cantora do grupo Twice revolta internet após postar foto vestida com estampa de suástica nazista

Mais uma polêmica envolvendo o grupo de K-pop Twice. Dessa vez, a protagonista foi a cantora sul-coreana Son Chaeyoung, 23. Ela foi duramente criticada ao posar para uma foto usando uma camisa com a estampa da suastica nazista.

A peça mostrava a logo da banda de punk britânica Sex Pistols e a imagem do baixista Sid Vicious, que, na foto, usava a camisa com o símbolo.

A roupa que é considerada raridade por ser da década de 1970. A peça é vendida no eBay e custa cerca de R$ 2.618. Não é a primeira vez que a cantora usa o traje, já que alguns fãs acharam uma foto antiga em que ela estava com a mesma camisa, mas, dessa vez, com um cropped por cima. Assim, o símbolo nazista não aparecia.

Após todo o burburinho nas redes sociais e de ter o nome entre as trends do Twitter no Brasil, com mais de 94 mil tuítes, as palavras “suástica” e “nazista” também estiveram em destaque.

A cantora acabou apagando a foto depois de toda a repercussão negativa e fez uma postagem nas redes sociais pedindo desculpas.

“Peço sinceras desculpas pela postagem no Instagram. Não reconheci corretamente o significado da suástica estampada na camiseta que usava. Prestarei atenção absoluta no futuro para evitar que qualquer situação semelhante aconteça novamente.” dizia o post.

Nas redes sociais os internautas não deixaram o episódio passar em branco e criticaram tanto a atitude de Chaeyoung quanto o pedido de desculpas.

a chaeyoung já é uma CAVALONA uma MARMANJA de 23 anos

E tenho certeza que na Coreia eles ensinaram já que os nazistas ajudaram os japoneses a dizima os coreanos, e se não sabe , meu bem ela é rica oque custa ela ir na porra de uma loja e compra um livro, e quem tá defendendo ela+ — . 𝙈𝙚𝙠𝙞𝙡𝙤𝘴𝘦𝘳 . 𝙁𝙖𝘤𝘦 ద (@hayeombany) March 21, 2023

pra quem ta defendendo a chaeyoung "se um nazista se senta à mesa com 10 pessoas e ninguém se levanta, então há 11 nazistas" — MI ♡🐷🍠VAI VER O PTV (@binniestrong) March 21, 2023

sim. justamente por isso. o sid nunca concordou com os ideais nazistas e só usava a suástica pra chocar. mesmo se a chaeyoung é fã dele ou da banda, tem tanta mas TANTAS camisas dessa banda, pq ela foi usar logo a que tem uma suástica? e detalhe: é uma camisa rara, dos anos 70. — tani ☭ (@77suteki) March 21, 2023