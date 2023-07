Cantora Pabllo Vittar comenta críticas dos fãs e desabafa: ‘Esquecem que a gente é humana’

A cantora Pabllo Vittar revelou como tem enfrentado uma onda de hate nas redes sociais, incluindo comentários feitos pelos próprios fãs, durante o programa Conversa com Bial exibido na última sexta-feira, 30, na TV Globo.

“Sei que não sou perfeita, estou longe disso, mas a gente aprende todos os dias. O que mais me deixa triste é saber que comentários assim vêm de pessoas que conheço, muitas vezes fãs que são de longa data, sabe?”, desabafou Pabllo.

A artista também contou que fez terapia intensiva por mais de um ano e decidiu se afastar do Twitter, por onde recebia muitos comentários desagradáveis.

“Às vezes, as pessoas esquecem que a gente é humana por trás do artista. Tem uma pessoa que também sofre, que também vive. E quando leio esse tipo de comentário, penso: ‘Será que estou no lugar certo? Será que é isso mesmo que quero pra mim?’”, falou a cantora.

Cobranças sobre a carreira

No bate-papo com Pedro Bial, Pabllo ainda fez uma reflexão sobre o lugar de onde acredita virem os comentários de ódio que recebe, além das cobranças sobre a carreira.

“Sempre sofri esse tipo de hate, desde o começo da minha carreira, de pessoas preconceituosas mesmo, que não aceitam o sucesso de um menino gay do Nordeste, preconceito por eu fazer sucesso nesse país que tanto mata, destrata, invisibiliza a gente. Eu não sei, às vezes tento me blindar, me fechar, mas aprendi que não posso, sabe? Tenho que vivenciar a vida do Pabllo e a vida da Pabllo”, ressaltou.

E continuou: “Pabllo Vitar ainda disse que seus seguidores a pressionam sobre a tão pedida banda ao vivo. “Acho que esse hate que venho sofrendo agora de: ‘Ai, coloca uma banda no seu show, senão a gente não vai mais te ouvir’, ‘Essa música não gostamos, faz outra’, ‘Esse álbum não é isso que a gente quer’. Acho que tudo agora se tornou número, é sobre números. Se você não alcança um determinado número ou um determinado padrão na cabeça deles, eles não gostam. E eu fico me pensando: Será que fiz errado? Será que estou fazendo errado?”.

Segundo a cantora, Pabllo Vittar é uma extensão da sua personalidade. “Se o Pabllo estiver triste, eu vou conseguir fazer uma simpatia, vou conseguir sorrir, porque esse é o meu trabalho. Mas é difícil. É tão ruim você ter que fingir estar feliz em momentos que antes eram tão prazerosos”, confessou.

Show na Argentina

Pabllo relembrou também um show na Argentina, em que recebeu o carinho do público, em meio às críticas, e acabou se emocionando.

“Eu recebendo aquele amor no momento que estava recebendo tanto ódio nas redes sociais de alguns fãs, eu não sei se eu posso chamar de fã... Acho que o fanatismo é uma coisa que acaba prejudicando a gente também. Mas recebendo aquele carinho, comecei a chorar. Me senti amada de novo. Parece que voltei para 2017″, falou.