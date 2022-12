Cara Delevingne admitiu que era viciada em consumir conteúdo pornográfico em seu documentário para a BBC, Planet Sex with Cara Delevingne (Planeta Sexo com Cara Delevingne, na tradução). Em novo trecho divulgado pelo portal The Sun, a famosa confessou que precisava assistir a filmes pornôs e usar brinquedos sexuais para atingir o orgasmo. O documentário tem estreia prevista para 1 de dezembro, na emissora britânica, mas no Brasil ainda não tem data.

Cara Delevingne admite vício em pornografia: 'Fiquei completamente insensível' Foto: AP

Segundo a atriz, ela assistia ao material pornográfico desde muito jovem.

“Não conseguia [ter um orgasmo] por muito tempo até alguns anos atrás, quando comecei a tentar me masturbar sem assistir e era difícil. Sem um brinquedo sexual também”, disse.

Ela também contou que nunca assistiu pornô com seus parceiros, mas que isso acabou se tornando o seu segredo sexual, fazendo com que ela tivesse “muito menos respeito e uma relação sexual ruim” com ela mesma.

Em outro trecho, Cara refletiu se realmente o seu consumo poderia ser considerado um vício.

“Eu era viciada em pornografia? Eu não assistia todos os dias, mas não precisava ter um orgasmo todos os dias. Só que eu preciso assistir para ter um. Então, acho que à sua maneira, é um vício”, contou.

Entretanto, Delevingne falou que parou de ver pornografia quando percebeu o quão prejudicial a imagem retratada do sexo poderia ser.

“A pornografia dá aos jovens uma visão distorcida de como o sexo e a intimidade deveriam ser. Fiquei completamente insensível com a pornografia que assisti. Eu definitivamente não teria feito muitas coisas se não tivesse assistido pornografia, e definitivamente me arrependi disso depois”, explicou

A atriz também doou amostras de sangue retiradas antes e depois de atingir o clímax para pesquisadores que estudam sobre o orgasmo feminino.

Assista ao trailer em inglês: