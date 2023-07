Cara Delevingne revela detalhes de luta pela sobriedade: ‘Eu não me sentia digna’

A modelo e atriz Cara Delevingne, 30, revelou detalhes de sua luta pela sobriedade. Ela sofre do vício em drogas e álcool desde o início da carreira e, em setembro de 2022, chegou a ser vista debilitada em um aeroporto.

Pouco tempo depois da situação, a modelo resolveu entrar para uma clínica de reabilitação e começar a sua jornada contra o vício. Neste mês de julho, ela completa nove meses de sobriedade.

“Não foi [fácil], mas nunca houve momentos em que eu pensei: ‘Isso não vale a pena’. Valeu a pena cada segundo. Eu só não sei o que seria necessário para eu desistir. Estou estável. Estou mais calma”, disse em entrevista à revista Elle.

A modelo e atriz Cara Delevingne no 'Paris Fashion Week', na França, em 2020. Foto: GONZALO FUENTES / REUTERS

Cara explicou que entrou para o programa de 12 etapas do Alcoólicos Anônimos e que tem um padrinho na organização, além de “amigos que já passaram por esse caminho antes e que foram fundamentais para me guiar”.

Por outro lado, ela explicou que não faz terapia convencional, mas que tem conversas por videochamada com seu instrutor de yoga, Colin Dunsmuir, três vezes por semana.

“O meu corpo precisa. Ele me conhece tão bem. Mas, honestamente, alimentar-me de forma criativa é provavelmente o melhor autocuidado que posso fazer. Eu sinto que a arte é uma terapia para mim”, disse.

Continua após a publicidade

Atriz e modelo Cara Delevingne está sóbria há nove meses. Foto: Mark Blinch / REUTERS

Cara começou a carreira como modelo em 2009 e foi o rosto de diversas campanhas publicitárias, além de desfilar em diversas passarelas pelo mundo. No últimos anos, ela tem preferido investir na carreira de atriz.

Ela estrelou o filme Cidades de Papel, em 2015, esteve em Esquadrão Suicida, de 2016, e protagonizou a série Carnival Row, do Prime Video, ao lado de Orlando Bloom. Em breve, ela vai estrelar a 12ª temporada de American Horror Story.

Durante toda a sua vida, no entanto, a atriz sofreu com episódios de ansiedade e depressão que influenciaram no abuso de substâncias.

“Eu não me sentia digna. Eu ainda estava presa nessa mentalidade de não ser boa o suficiente. Eu estava fazendo o melhor que podia, mas não estava realmente apreciando cada momento. Por dentro, eu me sentia muito diferente de minha aparência”, explicou ela.

Os últimos meses sóbria a ajudaram a mudar esse sentimento. “Por muito tempo, senti que estava me escondendo muito das pessoas que me admiravam. Para desaparecer e voltar para respirar. Finalmente sinto que posso ser livre e eu mesma”, contou.