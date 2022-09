Cardi B se declara culpada em caso de briga em boate de ‘striptease’

Nova York, EUA - Cardi B se declarou culpada, nesta quinta-feira, 15, em um tribunal de Nova York de duas acusações de contravenção, evitando a prisão como parte de um acordo judicial que encerra um caso de anos sobre seu envolvimento em uma briga em uma boate de ‘striptease’.

Em 29 de agosto de 2018, Cardi B estava na boate Angels Strip, no bairro do Queens, quando seu grupo teria jogado garrafas, cadeiras e um cachimbo de narguilé, que a polícia afirma ter atingido as pernas de uma funcionária do local.

Cardi supostamente ordenou o ataque contra duas irmãs que trabalhavam na boate porque uma delas se envolveu com seu marido, o rapper Offset.

A cantora Cardi B Foto: REUTERS/Andrew Kelly

A admissão de culpa da cantora permite que ela evite um julgamento e uma eventual sentença de prisão. As outras dez acusações contra ela foram retiradas, enquanto as duas admitidas serão retiradas sob a condição de que a artista complete 15 dias de serviço comunitário antes de janeiro de 2023.

Cardi, cujo nome real é Belcalis Almanzar, também deve pagar as despesas processuais e manter distância das duas mulheres que a acusaram.

Antes de retornar ao seu carro de luxo após deixar o tribunal, a rapper, questionada pela imprensa, disse: “Sinto que estou bem”.

O desfecho do caso ocorre após quatro anos de idas e vindas entre sua equipe de advogados e promotores estaduais, além de procedimentos adiados pela pandemia.