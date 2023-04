Carla Diaz publica vídeo dançando com avó que foi diagnosticada com Alzheimer

Neste domingo, 23, a atriz Carla Diaz publicou um vídeo dançando com sua avó materna diagnosticada com Alzheimer.

Nos stories, Carla aparece mexendo o esqueleto com a avó e ainda escreveu: “Olha quem está na minha casa e me ensinando alguns passinhos. Minha avó, mesmo com Alzheimer, ama dançar e cantar”, contou.

Carla Diaz dançando com avó Foto: Reprodução/Instagram/@carladiaz

Participante da edição do Dança dos Famosos 2023, do programa Caldeirão do Huck, da TV Globo, a atriz tem se destacado e ganhado ainda mais o coração do público.

“Meu professor, está sendo uma honra dividir o palco do #DançaDosFamosos com você. Obrigada por me ensinar tanto e me desafiar a cada dia, você é incrível, amigo!”, disse a atriz em vídeo que compartilhou da apresentação do domingo, 23.





Continua após a publicidade