Carla Perez e Xanddy desejaram feliz aniversário para a suposta namorada da filha Camilly Victoria, que tem nome artístico Millz. A moça, conhecida como Daze, comemorou 24 anos em uma balada em Austin, cidade do Texas, nos Estados Unidos.

Na publicação, em inglês, o cantor desejou felicitações e a dançarina pediu para que Deus abençoe a vida da jovem e “que todos a amam”. Camilly também deixou com comentário desejando felicidades e completou com “meu anjo”.

Carla Perez e Xanddy comentam post de suposta namorada da filha; veja reações Foto: Reprodução/Instagram/@itsedayziaa

“Amor e respeito”

Em junho, após rumores de que não apoia o relacionamento da filha supostamente com uma mulher, Xanddy e Carla Perez usaram as redes sociais para fazer um pronunciamento. Pais também de Victor Alexandre, os artistas disseram que os filhos foram criados com muito “amor e respeito”. O cantor pediu também para que as pessoas não acreditem “em mentiras levianas” que são publicadas nas redes sociais e que afetam a sua família.

“Cara, depois de um dia tão especial, tão maravilhoso como foi o dia de ontem, infelizmente, hoje eu e minha família nos deparamos com uma publicação altamente irresponsável, inconsequente e mentirosa. E eu fico aqui me perguntando: ‘Da onde é que surge, gente?’ Algo tão maldoso assim? Sabe? E alguns veículos simplesmente pegam isso, saem publicando de forma muito leviana. Sabe que isso impacta uma família inteira e simplesmente sai publicando uma mentira”, começou Xanddy.

Xanddy e Carla se pronunciam sobre rumores de crise familiar por namoro da filha: “Amor e respeito” Foto: Reprodução/Instagram/@carlaperez

Continua após a publicidade

O cantor então ressaltou que deseja que os filhos se sintam “apoiados e amados”.

“Falar uma coisa para todos vocês. Os nossos filhos, a Camilly e o Vitor, eles são livres. Inclusive já são adultos também. E qualquer escolha que façam, julgando sempre a felicidade deles, obviamente tanto eu quanto a Carla, nós estamos aqui para apoiá-los, para amá-los e eu tenho certeza que é assim que eles se sentem, porque criamos eles assim. A base aqui na nossa família sempre foi o amor e o respeito. Então, eu jamais teria algum problema com minha filha ou com meu filho por conta de qualquer escolha deles. Muito pelo contrário. Eu e a Carla, nós queremos, como eu disse, que eles se sintam apoiados, amados e eu acho que é isso que o mundo está precisando”, falou.

O artista então ressaltou que “mentiras entre aspas viram verdade” e que ele e a esposa receberam comentários com ataques de ódio em seus perfis nas redes sociais.

“O mundo está precisando de amor, a gente tem que amar. Além de amar os nossos filhos, nossos irmãos. Família, amigos. É a humanidade mesmo. Está precisando disso. Então, por favor gente, tomem cuidado com o que vocês leem na internet. E essas mentiras que entre aspas viram verdade, ao ponto das pessoas estarem vindo já no meu perfil me ofender e falar coisas porque leu essa mentira e está acreditando em um mundo de bobagem. Inclusive, misturaram assunto com religião, com tudo. Por favor, tomem cuidado com isso, gente. No meu perfil, no perfil da Carla, no perfil dos nossos filhos. Por favor, tomem cuidado com isso, gente.”

“Tragam para gente amor, tragam carinho. É o que o mundo está precisando. Nós estamos precisando disso. Deus abençoe a todos apenas para cessar esse assunto por favor”, finalizou.

“Pessoas tão infelizes mentem sobre a vida dos outros”

Já Carla Perez e a filha Camilly, postaram juntas um texto comentando sobre o assunto, que também foi compartilhado pelo irmão, Victor. No texto, a filha dos famosos, que também é cantora, disse que seus pais a “amam, aceitam e respeitam” como ela é.